Tusentals fast på flygplats i Japan efter tyfon

Orkanvindarna drämde under tisdagen in ett fartyg i bron som förbinder flygplatsen – som ligger på en H-formad konstgjord ö – med omvärlden. Landningsbanorna översvämmades och strömmen försvann från hela flygplatsen. Eftersom flygen ställdes in satt därmed 3.000 personer fast där över natten till onsdagen.

Nu evakueras flygplatsen sjövägen. Det finns ingen prognos för när flygplatsen kommer att kunna öppna igen.