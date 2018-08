Turkiets centralbank inför stödåtgärder - lirans fall bromsas något

I fredags tappade liran runt 20 procent av sitt värde mot dollarn på grund av oro över Turkiets relationer till USA. Det späddes även på av att USA:s president Donald Trump godkänt höjda tullar på stål och aluminium från Turkiet.

Tidigare under morgonen var finansminister Berat Albayrak ute och sade att landet skulle implementera en ekonomisk plan för att stävja valutaraset. Liran handlades som lägst till 7,2149 mot dollarn under morgonen men står i skrivande stund kring 6,65 per dollar.