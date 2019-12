Ture Sventon är tillbaka

”Det fanns en vilja att ta in Ture Sventon som den klassiska historien men hetta till den till vår tid”, säger Helena Bergström.

De tidigare versionerna innehåller flera stereotypa karaktärsporträtt, något Helena Bergström berättar att manusförfattarna tillika regissörerna Per Simonsson och Stefan Roos till denna version velat uppdatera.

Just karaktären Ture Sventon är enligt Robert Gustafsson svår att göra om hur mycket som helst.

Både han och Helena Bergström vill gärna se berättelsen om Ture Sventon fortsätta.

”Vi har två karaktärer här som är socialt obegåvade som ändå…”, börjar Robert Gustafsson men blir avbruten av Helena.

”Som tycker om varandra men inte kan komma till skott!”, utbrister hon.

Tidsperioden vilken serien utspelas är svår att sätta fingret på, men den är menad att utspelas i nutid.

”Vi är all over the place”, säger Helena Bergström.

”När vi har tillbakablick så är vi åttiotal och när jag är nutid är det någon slags efterkrigstid. Hon har ingen koll, min dam.”