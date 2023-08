Turas resultat och omsättning sjönk

Konsumentelektronikbolaget Tura, som noterades via en spac-affär under 2022, redovisar en nettoomsättning på 206 miljoner kronor (192) för det andra kvartalet 2023. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 7,2 procent eftersom förvärvet av Happy Plugs medfört kundreturer under perioden.