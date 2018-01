Tungoljebolagets produktion strax över prognos

Produktionen under det fjärde kvartalet 2017 nådde i snitt 10.600 fat per dag, vilket gjorde att bolaget marginellt överträffade sin prognos om 10.100 fat under helåret 2017 då den uppgick till 10.199 fat per dag.

Vad gäller den andra produktionsfasen vid Onion Lake-fältet väntas ånga att injiceras i reservoaren i februari, vilket bolaget sagt tidigare.