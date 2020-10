I Alfons Åbergs skola kan barnen sätta sig i klassiska träbänkar och göra sig redo för lektion. I rummet intill plockar de fram kastruller från skåpen i hans tidstypiska 70-talskök för att därifrån hoppa in i en av Alfons mardrömmar i form av ett mörkt rum med upplysta monster. Detaljerna är många, genomarbetade och äntligen på plats.

”Det blev ett mycket större projekt än jag först hade tänkt mig, men också mycket bättre”, säger initiativtagaren Staffan Götestam, när han från en brun skinnsoffa som tillhör Alfons pappa, blickar ut över den nu tomma lokalen som nästa helg ska fyllas med familjer för första gången.

Han kallar sig ”frilansande kulturentreprenör”. Förutom en karriär som skådespelare har han drivit flera teatrar i Stockholm, men är kanske mest känd som eldsjälen bakom storsuccén Junibacken på Djurgården i Stockholm.

”Men det finns ingen egentlig koppling mellan Junibacken och Funnys äventyr. Förutom att vi förstås har inspirerats på många sätt och anlitat personer som också varit med och byggt upp Junibacken”, säger Staffan Götestam samtidigt som han visar runt i den 3.500 kvadratmeter stora lokalen. Den finns inrymd på andra våningen i köpcentret Mobilia i centrala Malmö där fastighetsbolaget Atrium Ljungberg just är klara med en stor omvandling.

”I Stockholm fick vi anpassa Junibacken i ett hus som redan fanns. Här har vi kunnat göra vad vi vill och den här lokalen är faktiskt större”, säger Staffan Götestam.

En uppenbar skillnad är att kopplingen till Astrid Lindgren inte finns i Funnys äventyr. Här kan besökarna istället kliva in i fyra andra barnboksvärldar. Förutom Alfons Åberg är det Pettsson och Findus, Mumin, Halvdan Viking och den påhittade figuren Funny.

Här finns även en teater med plats för 120 personer och tanken är att det ska gå runt skådespelare, utklädda som de olika karaktärerna, på Funnys. I mitten av lokalen finns en sagokarusell där besökarna får uppleva klassiska sagor som Aladdin och Den lilla sjöjungfrun.

”Det måste finnas ett dragplåster. Det har vi lärt oss från Junibacken som har sagotåget, här har vi istället sagokarusellen”, säger Staffan Götestam som fick idén till Funnys äventyr för fyra år sedan när han träffade den lokala kulturprofilen Julius Malmström. Budgeten för sagokulturhuset, som började byggas förra sommaren, har legat på 55 miljoner kronor och kommer att hållas, enligt Staffan Götestam.

Malmö kommun har bidragit med 12 miljoner kronor. Motprestationen är att skolklasser ska släppas in gratis på förmiddagarna under skoldagar. Resten av kapitalet bakom Funnys äventyr kommer från privata finansiärer. Här finns lokala näringslivshöjdare som Greg Dingizian och Percy Nilsson, via sitt hotell Malmö Arena. Bland andra Malmöbaserade bolag som bidragit till projektet finns programvarubolaget System Verification samt det noterade fastighetsbolaget Wihlborgs. En annan finansiär är familjen Ljungberg, som är huvudägare i Atrium Ljungberg via familjebolaget Tagehus.

”Men det handlar helt och hållet om filantropi från samtligas sida. Funnys äventyr drivs som ett aktiebolag men ägs till hundra procent av en stiftelse som övervakar verksamheten där alla överskott ska återinvesteras i projektet och det inte får finnas krav på utdelning”, säger Staffan Götestam som menar att en viktig drivkraft för finansiärerna är att göra något positivt för Malmö.

”Min känsla är att Malmö behöver en sådan här satsning. Ett dragplåster som kan locka hit människor, vi tror till exempel mycket på att danska barnfamiljer kommer att hitta hit.”

Junibacken har varit en succé som genererat stora överskott som kunnat återinvesteras i verksamheten. Staffan Götestam har nu goda förhoppningar om en upprepning i Malmö.

”Även om corona sätter sina begränsningar så här inledningsvis känns det väldigt lovande.”