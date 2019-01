Tunga europeiska institut spår avmattning i Europa

Inflationen i euroområdet nådde 2,0 procent under fjärde kvartalet 2018, nära ECB:s mål på just under 2 procent, och väntas därefter backa till 1,9 procent och 1,8 procent de två följande kvartalen.

Nedåtriskerna mot den ekonomiska tillväxten är fortsatt balanserade men kommer att öka, enligt instituten, som nämner brexit, eskalerande handelskrig, sårbarheter på tillväxtmarknader och volatilitet på de finansiella marknaderna.