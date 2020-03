Tung trend utan vetenskapligt stöd: ”Kan vara inbillning också”

Enligt Forbes ska tyngdtäcket ha uppfunnits av amerikanaren Kevin Zivalich i slutet på 90-talet. Idén ska ha kommit till honom när hans dotter tappade sitt gosedjur, fyllt med små plastkulor, på hans axel. Han tyckte att det kändes som en kram och fick då idén att skapa en filt som kramar hela kroppen.

I Sverige har man i över tio år rekommenderat tyngdtäcket till patienter med neuropsykiatriska sjukdomar. 17 av 21 regioner föreskriver täcket och det beskrivs som ett hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet.

I dag finns det tio olika leverantörer av tyngdtäcket i Sverige. Ett täcke i storleken 150 x 200 cm kan kosta från cirka 1500 kronor till 6000 kronor beroende på leverantör och önskad vikt.

