Tung tidsskrift rättar fel i Integrums artikel

Forskare på medicinteknikbolaget Integrum utelämnade en patient ur en fallrapport som publicerades i New England Journal of Medicine. Nu har tidsskriften rättat artikeln och skrivit om patienten som drabbades av blodförgiftning.

Medicinteknikbolaget Integrums vd Rickard Brånemark har under oktober anmälts till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) efter att en av fyra patienter utelämnats ur bolagets forskningsrapport. Detsamma gäller en av bolagets tidigare anställda forskningsdirektörer. Rapporten publicerades i New England Journal of Medicine, som enligt dem själva är världens ledande medicinska tidsskrift.

I artikeln framkom det tidigare att inga av de fyra patienterna drabbats av allvarliga biverkningar, så som infektioner, och att ingen behövt avbryta användningen av protesen. Nu har denna formulering tagits bort och istället framgår det att en av de fyra patienterna drabbats av en infektion vilket ledde till blodförgiftning och senare till att protesen fick opereras bort. Rättningen skedde den 1 november, detta efter en granskning som Forskning & Framsteg (F&F) gjort.

Enligt en artikel i F&F bedömer Karin Nylén, kanslichef på Npof, att det kan dröja närmare ett halvår innan nämnden fattat beslut kring huruvida forskningen brutit mot god forskningssed.

Vid artikelns publiceringstillfälle i april 2020 pressmeddelade Integrum att tre patienter ingick i studien samt att implantatet är stabilt och säkert. Aktien steg 5,6 procent samma handelsdag.

Integrum faller över 8 procent i torsdagens handel och har tappat nästan 60 procent i år.