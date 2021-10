Tuff prövning för Joe Biden i jämnt val om guvernörsrollen

Vita husets högre växel i förhandlingarna mellan Demokraternas olika falanger räckte nästan fram till en överenskommelse innan president Joe Biden for iväg till Europa i slutet av veckan.

Efter intensiva diskussioner kunde presidenten sent på torsdagen presentera ett ramverk för hans partis budget – tusentals miljarder dollar mindre än vad Demokraterna från början hade hoppats på.

Joe Biden sköt upp sin avfärd till G20-mötet i Rom för att sälja in paketet till både det amerikanska folket och sina partikollegor.

”Jag tycker inte att det är en överdrift att säga att majoriteterna i representanthuset och senaten och mitt presidentskap kommer att avgöras av vad som sker den närmaste veckan”, sa han under ett möte med partikollegor tidigare i veckan enligt uppgifter till Washington Post.

Ett tag såg det ut som att Demokraterna kunde vara redo att börja rösta om presidentens ekonomiska agenda redan på torsdagen efter att ett första budgetutkast publicerats.

Men efter att partiets progressiva falang än en gång krävt försäkringar om att budgeten kommer att ges grönt ljus ajournerade talmannen Nancy Pelosi representanthuset för veckan.

Kongressen är därmed tillbaka i dödläge lagom till en tung prövning för Bidenadministrationen. På lördagen avslutas förtidsröstningen i delstatsvalen i Virginia inför valdagen på tisdag.

Virginia har historiskt varit en av de delstater där både Demokrater och Republikaner har chansen att gripa makten. Men under det senaste decenniet har Demokraterna dragit det längsta strået, både i presidentvalen och i delstatsvalen.

Trots det visar den senaste sammanställningen från analyssajten Fivethirtyeight på dött lopp mellan demokraten Terry McAuliffe och republikanen Glenn Youngkin.

Terry McAuliffe, som tidigare varit guvernör för Virginia 2014-2018, har tidigare njutit av ett övertag i opinionsmätningarna. Men under de senaste veckorna har Glenn Youngkin, tidigare vd för riskkapitalbolaget Carlyle Group, alltså knappat in.

Enligt dokument som kampanjerna måste lämna in till lokala myndigheter har Glenn Youngkin nu också ett litet övertag vad gäller krigskassan, delvis tack vare att han pytsat in närmare 30 miljoner kronor av sina egna pengar under den senaste månaden.

Totalt har de två kandidaterna samlat in motsvarande närmare 1 miljard kronor. Det är nästan en dubblering jämfört med det förra guvernörsvalet 2017 enligt beräkningar från Virginia Public Access Project, som samlar in information om kampanjfinansiering i delstaten.

Guvernörsvalet har stadigt förvandlats både till en omröstning om Joe Bidens presidentskap och till en temperaturmätare på företrädaren Donald Trumps förmåga att locka republikanska väljare till valbåsen inför nästa års mellanårsval i kongressen.

Den tidigare presidenten indikerade i veckan via flera pressutskick att han skulle resa till Virginia dagarna före valet men enligt uppgifter i amerikanska medier ska han istället delta vid ett kampanjmöte via telefon.

Demokraterna nappade dock snabbt på utspelet och Terry McAuliffes kampanj skickade i veckan ut flera uppmaningar till väljare att rösta för att markera mot den tidigare presidenten.

”Låt oss gå samman och stöta bort Trump”, twittrade guvernörskandidaten själv på torsdagen.