Trumptal ska övertyga USA om gränsproblem

”Det är sorgligt att människor undviker att använda ordet kris när de talar om gränsen. Vad är det om inte en kris när vi ser en ökning av knark, av meth (metamfetamin), fentanyl, kokain och heroin som kommer över den södra gränsen”, sade presidentrådgivaren Kellyanne Conway när hon intervjuades av nyhetskanalen Fox News samma dag.

Conway sade även att kongressen och landets domstolar bär ansvar för den situation som råder samt att läget vid gränsen är en humanitär kris, eftersom många migranter tar med sina barn på den farliga resan mot USA.

Rekordåret 2000 greps över 1,6 miljoner människor för att olagligt ha tagit sig över USA:s södra gräns. Sedan dess har antalet gått ner men fortfarande tillfångatas flera hundra tusen årligen. Under budgetåret 2018, som avslutades den sista september, greps nära 397 000 personer. Det är färre än det senaste decenniets årsgenomsnitt, som ligger på drygt 400 000 gripanden, men högre än 2017 då knappt 304 000 personer greps, enligt statistik från USA:s gränsmyndighet US Customs and Border Protections. Ett skäl till att siffrorna gått upp under 2018 är sannolikt att Vita husets nolltolerans mot illegal invandring infördes då. Trumps första år vid makten, 2017, uppvisade dessutom de lägsta siffrorna sedan 1971, skriver webbtidningen Politico.