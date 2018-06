New York stämmer Donald Trump-stiftelse

Under torsdagen lämnandes en stämningsansökan in mot Donald Trump och hans tre äldsta barn från New Yorks Justitieminister Barbara Underwood.

Donald Trump anklagas för att upprepade gånger ha missbrukat sin välgörenhetsstiftelse genom att låta den betala för han affärer, för att betala utsmyckningar av hans golfklubbs hus och för att använt den för att dra in pengar till sin kampanj, skriver Washington Post.