Trumps sparkade stabschef talar ut i ny bok

"Jag sade 'du kan inte avgå, det är omöjligt'", berättar Priebus enligt tidningen The New York Times.

Historien återberättas i boken "The Gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency" av Chris Whipple om Vita husets stabschefer. I mars kommer den ut i en ny upplaga där ett kapitel om Priebus ingår.