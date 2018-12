Trumps nedstängning hotar försena börsintroduktioner

Ingen hantering av handlingar för nya IPO:er till dess att den partiella nedstängningen av statsapparaten är över – det är beskedet från den amerikanska värdepappersmyndigheten, SEC, rapporterar Wall Street Journal.

Då myndigheten är nere på miniminivå vad gäller bemanning skulle processen av nödvändiga tillstånd för bolag som hoppas på en börsintroduktion innebära en för hög arbetsbelastning.

Vanligtvis går drygt ett trettiotal bolag till börsen i USA under det första kvartalet, men att hinna leverera finansiell information i tid till investerare för att kunna genomföra en IPO under perioden ser ut att bli svårt, skriver tidningen. Därtill har bolagen en turbulent börs att ta hänsyn till som har svängt kraftigt under årets sista kvartal.