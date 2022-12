Trumps deklarationer offentliggjorda

Efter flera års tvist, där Donald Trump försökt hålla dem hemliga, har ett utskott i representanthuset släppt hans deklarationer – strax innan huset tas över av en republikansk majoritet den 3 januari.

De nära 6 000 sidorna skattedeklaration gäller åren 2015 till 2020 och släpps med en del information fortsatt hemlighållen, som Trumps bankkontonummer och motsvarande personnummer.

Deklarationerna gäller såväl privatpersonen Donald Trump och hans hustru Melania Trump som några av hans företag.

The New York Times publicerade 2020 flera läckta dokument som visade att Trump bara betalade 750 dollar, motsvarande 7 500 kronor, i federal inkomstskatt för 2017 och 2018, och ingen inkomstskatt alls under 10 av de senaste 15 åren, vilket inkluderar några av de år då han ifrågasattes för en rad affärer som byggherre i New York.

Det utskott som på fredagen släppte sekretessen på deklarationerna avslöjade förra veckan att skattemyndigheten IRS inte granskade Trumps deklarationer under hans två första år i Vita huset, trots att det är obligatoriskt för en president.

Under de åren hävdade Trump att hans papper var under granskning och att det var därför han inte kunde göra dem offentliga, vilket är kutym – Trump var den första presidenten på 40 år som inte offentliggjorde sina skattedeklarationer.

På fredagen släppte Trump en video där han kallar beslutet ”skandalöst maktmissbruk” och ”helt grundlagsvidrigt”, rapporterar CNN.

Det finns inga legitima anledningar för deras handlingar. Och om man tittar på vad de har gjort är det sorgligt för vårt land. Det är inget annat än en rubbad politisk häxjakt, säger han i videon.

När Joe Biden blev president beordrade det nya styret IRS att lämna över uppgifterna.

Trump vände sig till domstol för att försöka hålla deklarationerna hemliga men förlorade i flera instanser. I november beslutade Högsta domstolen att finansdepartementet skulle släppa dem. Kongressutskottet fick då de skattedeklarationer som nu har släppts offentligt.