Trumpanhängare samlas till protester i Washington

Den amerikanske presidenten har ännu vägrat erkänna demokraten Joe Bidens seger i presidentvalet i början av november. Att Biden vunnit stod klart redan för en vecka sedan, men segermarginalen utökades ytterligare i fredags, då flera amerikanska mediebolag konstaterade att Barack Obamas 77-årige tidigare parhäst också vunnit i Georgia och Arizona.

Trump har ihärdigt hävdat att han själv är den rättmätige segraren, och att Bidens vinst är ett resultat av valfusk, en anklagelse han inte har presenterat några belägg för. Vid en presskonferens om covid-19-vaccin i fredags sade han dock att ”tiden får utvisa” vem som leder landet efter den 20 januari, vilket av många har tolkats som att han börjar godta tanken på ett maktskifte.

De planerade demonstrationerna i Washington DC och flera andra städer i USA väntas samla både vanliga Trumpanhängare och högerextrema element, däribland den våldsbejakande vit makt-gruppen Proud Boys. Arrangemangen har fått en rad olika namn, däribland March for Trump, Stop the Steal och Million MAGA March, syftande på Trumps kampanjslogan Make America Great Again. Det sistnämnda anspelar också på den afroamerikanska Million Man March som organiserades av Nation of Islam-ledaren Louis Farrakhan i Washington 1995.

Vänstergrupper planerar motdemonstrationer både i Washington DC och på andra håll.