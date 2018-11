Trump vill ha finsk skogsvård: Krattar mycket

Under helgen har presidenten besökt det eldhärjade området, varifrån tiotusentals människor tvingats fly. Vid en tv-sänd presskonferens tillsammans med delstatens guvernör Jerry Brown föreslog Trump att man borde lära av Finlands exempel.

"Jag sade till honom att Finland är en nation täckt av skog, men att vi har ett bra övervakningssystem", säger Sauli Niinistö till den finska tidningen Ilta-Sanomat.

Enligt Niinistö sade han ”we take care of our forests”, vi tar hand om våra skogar. Däremot nämnde den finska presidenten inget om att kratta löv. Det är något Trump har hittat på själv, menar Niinistö.