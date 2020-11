President Donald Trump körde på lördagen långsamt förbi demonstranterna i kolonn med sitt säkerhetsfölje. Anhängare bar med sig amerikanska flaggor och politiska plakat till stöd för den sittande presidenten.

Trump var på väg till sin golfanläggning i Sterling i delstaten Virginia då han passade på att svänga förbi anhängarnas manifestation.

”Hela systemet är riggat. Den information vi får är filtrerad genom alla dessa kanaler, vilket innebär att sanningen aldrig kommer fram”, säger Darion Schaublin som kört till huvudstaden från Columbus, Ohio.

”Det verkar vara en stor risk. . . för att han inte får vara president en andra period. Men jag är inte säker på legitimiteten i detta”, säger han till nyhetsbyrån AFP:s reporter på plats i Washington.

Längre bort från Trumps fordonskolonn fanns motdemonstranter, med plakat som förkunnade ”Vi har röstat, du har fått sparken.” Men inga sammandrabbningar rapporterades vid lunch lokal tid på lördagen.

Trump vägrar erkänna demokraten Joe Bidens seger i presidentvalet i början av november. Att Biden fått flest röster stod klart redan för en vecka sedan, men segermarginalen utökades ytterligare i fredags, då flera amerikanska mediebolag konstaterade att Barack Obamas 77-årige tidigare parhäst också vunnit i delstaterna Georgia och Arizona.

Trump har ihärdigt hävdat att han själv är den rättmätige segraren, och att Bidens framgång är ett resultat av valfusk, en anklagelse han inte har presenterat några belägg för.

Vid en presskonferens om covid-19-vaccin i fredags sade han dock att ”tiden får utvisa” vem som leder landet efter den 20 januari, vilket av många har tolkats som att han börjar godta tanken på ett maktskifte.

Supporters vid Freedom Plaza. Foto: Julio Cortez

Demonstrationerna i Washington DC och flera andra städer i USA väntas samla både vanliga Trumpanhängare och högerextrema element, däribland den våldsbejakande vit makt-gruppen Proud boys.

Arrangemangen har fått en rad olika namn, däribland March for Trump, Stop the steal och Million Maga march, syftande på Trumps kampanjslogan Make America great again. Det sistnämnda anspelar också på Million man march som organiserades av Nation of islam-ledaren Louis Farrakhan i Washington 1995.

Vänstergrupper uppges planera motdemonstrationer både i Washington DC och på andra håll.