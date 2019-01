Trump skrev på – nedstängning över

Hundratals flyg ställdes in eller sköts upp framför allt vid flygplatser i New York-området och i Philadelphia. Orsaken var i första hand att anställda inom trafikledningen har sjukanmält sig. Den amerikanska luftfartsmyndigheten stoppade trafiken på New York-flygplatsen LaGuardia i en dryg timme under dagen.

Att hundratusentals statligt anställda har gått utan lön har fått konsekvenser på flera håll. Tusentals anställda vid den amerikanska skattemyndigheten som kallats tillbaka till arbetet har vägrat att dyka upp trots att regeringen beordrat totalt 26.000 att återgå.

Av dessa har 9.000 inte kunnat nås och 5.000 har åberopat försäkringsskäl för att stanna hemma.

Trots uppgörelsen fortsätter det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi att hålla president Donald Trump på halster i frågan om presidentens årliga tal till nationen. Talet skulle enligt planerna hållas på tisdag i nästa vecka, men demokraten Pelosi uppmanade honom att skjuta på talet med anledning av nedstängningen av statsapparaten.