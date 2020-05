Trump skjuter upp G7-mötet – och vill utvidga gruppen

Trump har under en längre tid velat släppa in Ryssland i gemenskapen igen, men då stött på patrull. Under fjolårets G7-möte i Frankrike föreslog Trump att hans ryske motsvarighet Vladimir Putin skulle bjudas in.

Ledarna för de sju länderna hade planerat för ett toppmöte via videolänk sent i juni, men för en dryg vecka sedan sade Trump att han hellre ville se ett fysiskt möte i Washington.

Efter att såväl Kanadas premiärminister Justin Trudeau som Frankrikes president Emmanuel Macron uttryck tvekan om det sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel i fredags att hon på grund av coronakrisen inte tänkte åka till junimötet.