Trump öppnar för att vittna i riksrättsprocessen

”Vad presidenten gjorde var så mycket värre än det Richard Nixon gjorde, och han brydde sig i alla fall så mycket om sitt land att han insåg att det inte kunde fortsätta”, sa hon på ”Face the Nation” på CBS, med referens till presidenten som avgick 1974 som en följd av Watergate-skandalen.

”Allt detta är alarmerande”, sa den republikanska kongressledamoten Mike Turner från Ohio på CNN:s ”State of the Union” på söndagen.

”USA:s president borde inte ens ta upp sina politiska motståndare när han talar med en president från ett annat land på telefon.”

Däremot är det ingen republikansk ledamot som ser anklagelserna som tillräckligt allvarliga för att föranleda riksrätt. Man påpekar att inget av de vittnen som hittills framträtt i förhören haft förstahandsinformation om det som skett, vilket är sant.

Republikanerna hävdar också att demokraterna använder riksrättsprocessen i politiska syften. Som bevis hänvisar man till ett uttalande från Alexandra Ocasio-Cortez på CNN förra veckan. New York-demokraten sa att riksrättsprocessen ”förhindrar ett potentiellt katastrofalt valutfall nästa år”.

Processens huvudperson, Donald Trump, såg till att bli just i händelsernas centrum under förra veckans förhör. I en tweet på fredagen anklagade han personen som just då vittnade, den tidigare amerikanska Ukraina-ambassadören Marie Yovanovitch, för att ”föra olycka med sig” vart hon än vänder sig.

Demokraten Adam Schiff, som leder riksrättsprocessen i underrättelsekommittén, började genast tala om en ny åtalspunkt: otillåten vittnespåverkan.