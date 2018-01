Trump om tidigare favoriten: Han är tokig

Journalisten och författaren Michael Wolff har i den kommande boken "Fire and fury: Inside the Trump White house" lyft på förlåten till kriser och interna strider i Vita huset under Donald Trumps första år. Boken bygger på över 200 intervjuer med Trump själv, hans närmaste krets och andra personer i administrationen.

Steve Bannon, som i augusti fick sparken från jobbet som Trumps chefsstrateg, är skarpt kritisk till mötet i Trump Tower under valrörelsen i juni 2016, enligt tidningen The Guardian, som läst boken. Mötet är centralt i de pågående utredningarna om eventuell rysk inblandning i den amerikanska valrörelsen.