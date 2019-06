Trump: Jag skulle vägra betala brexitnotan

I en intervju under söndagen med den brittiska tidningen The Sunday Times sa president Trump att Nigel Farage är den som borde bli nästa ledare för Storbritannien samt föra diskussionen med EU. Han tillade även att landet måste lämna EU under 2019. Det skriver den The Sunday Times.

”De måste få klart det”, sa presidenten i en intervju med The Sunday times.

Enligt president Trump borde Storbritannien vägra att betala de 39 miljarder pund som blir skilsmässoräkningen från EU. Han säger också att landet borde lämna diskussionerna om Bryssel inte ger Storbritannien vad de vill.

”Om jag skulle vara dem så skulle inte jag betala 50 miljarder dollar (475 miljarder kronor, red. anm). Sådan är jag. Jag skulle inte betala, för det det är en otroligt stor siffra”, sa presidenten till The Sunday Times.