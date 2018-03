Trump inför tullar för stål och aluminium

"Någon gång under nästa vecka skriver vi under. Och ni kommer att få skydd för första gången på länge", sa Donald Trump till representanter för metallindustrin under ett möte i Vita Huset på torsdagen.

Marknaden hissar amerikanska bolag inom sektorn; AK Steel Holding lyfter med 9,7 procent på New York-börsen vid klockan 19.30, svensk tid, medan US Steel och Nucor klättrar 7 respektive 2,7 procent.