Trump i domstol: Oskyldig på alla punkter

Några minuter före utsatt tid, klockan 22 kom USA:s förre president in i rättssalen där åtalet mot honom skulle läsas upp innan han skulle förklara sig skyldig eller icke skyldig.

Icke skyldig, på alla punkter, blev det väntade svaret från Trump.

Han har nu släppts i väntan på de första domstolsförhandlingarna, som enligt domstolen ska hållas den 28 augusti.

Medan Trump via en sidodörr kom in i rättssalen några minuter före utsatt tid dröjde det innan domaren kom in i salen. CNN och BBC rapporterade att Trump satt mellan sina två advokater, tydligt rastlös och otålig.

Mittemot honom satt den särskilde åklagaren Jack Smith. De två ska ha undvikit ögonkontakt. I salen satt även tre av de poliser som försökte försvara Kapitolium när kongressbyggnaden stormades den 6 januari 2021.

De journalister som bevakade skeendet finns i en sal i samma byggnad och får se händelserna via en tv-skärm – som de inte fick fotografera.

Trump lär vara väl insatt i processen. Det är tredje gången i år han ställs inför en domstolsförhandling, vid båda de tidigare tillfällena förklarade sig Trump oskyldig på alla punkter, vilket han väntas göra även nu.

Enligt amerikanska medier ska Trump hålla ett pressmöte innan han lämnar Washington och återvänder till sin golfklubb i Bedminster i New Jersey.

Precis som vid de tidigare två tillfällen i år han har åtalats bevakades hans väg till domstolen minutiöst av medierna.

När en karavan om fyra helsvarta bilar och ett stort antal polisbilar vid 19-tiden lämnade Bedminster på väg mot huvudstaden skrev Trump på sin egen plattform Truth Social att han åkte för att ”bli gripen” och att det är ”en stor ära, för jag grips för er skull”.

Trump har använt de åtal han ställts inför för att stärka sin väljarbas och skriver vidare att han nu ”bara behöver ett åtal till” för att försäkra sig om en valseger nästa år.

Han står åtalad på fyra punkter för att ha försökt omkullkasta valresultatet 2020 genom att sprida lögner om att Biden vunnit genom fusk, vilket kulminerade i stormningen av kongressbyggnaden Kapitolium.

Polis med bombhundar och säkerhetstjänst hade in i det sista arbetat med att säkra byggnaden och omgivningar. Under dagen hade allt fler människor samlats utanför domstolen – såväl anhängare som motståndare till Trump samt många representanter för mediebolag.

Det har inte kommit några uppgifter om oroligheter.