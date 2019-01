Trump håller tal till nationen när nedstängningen är över

Presidenten är enligt konstitutionen tvungen att hålla ett tal om tillståndet i nationen ("State of the Union") till kongressen en gång per år. Representanthusets talman Nancy Pelosi skickade en inbjudan i början av januari. Till följd av den utdragna nedstängningen föreslog hon förra året att talet skjuts upp eller att presidenten informerar kongressen via brev.

Donald Trump svarade i sin tur med ett nytt brev på onsdagen där han lät meddela att han planerade hålla talet ändå, vilket Nancy Pelosi senare nekade.