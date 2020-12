Trump en risk för republikaner i senatsvalet

Georgia, i sydöstra USA, har ett valsystem där en kandidat till senaten måste få mer än 50 procent av rösterna för att bli vald.

Så blev det inte valdagen 3 november. De två republikanerna David Perdue och Kelly Loeffler tvingas försvara sina senatsplatser i ett andra och avgörande val den 5 januari.

Till sitt stöd får de president Trump, som genomför ett valmöte i delstaten på lördagen.

Men inflytelserika republikaner varnar i tysthet för att den avgående presidentens närvaro i Valdosta i södra delen av Georgia kan skada kandidaterna.

Trump upprepar att fusk präglade valresultatet, vilket kan innebära att republikaner inte går och röstar då de inte litar på valsystemet.

Trump har också anklagat Georgias guvernör, partikamraten Brian Kemp, för att vara oduglig. Kemp har inte deltagit i anklagelserna om valfusk i delstaten han styr.

”Han har inte gjort någonting. Jag skäms över att jag gav honom mitt stöd”, har Trump sagt om guvernör Kemp enligt AFP.

En större fråga som överskuggar Republikanernas beteende är om den 74-årige Trump tänker följa sin instinkt och ställa upp i presidentvalet 2024.

Ledande republikaner vet att deras framtid är i fara om de väcker Trumps ilska. Det har hänt många.

”Om Trump spänner sina politiska muskler och leder republikanerna till seger i Georgia, så kan segern också bli det första steget till hans politiska återuppståndelse”, skriver Marc Thiessen, tidigare talskrivare åt George W Bush, i The Washington Post.

Senatorsvalet i Georgia är förstås lika viktigt för Demokraterna. Redan en knapp månad före valet har politisk reklamplats i medier bokats för 300 miljoner dollar, över 2,5 miljarder kronor.

Expresident Barack Obama stöttar aktivt de två demokraterna Jon Ossoff, som möter Perdue, och Raphael Warnock som är Loefflers utmanare.

”Om senaten kontrolleras av republikaner, som är mer intresserade av att obstruera än att hjälpa människor, då kan de stoppa nästan allt”, sade Obama via videolänk på ett partimöte, enligt The New York Times.