Trump attackerar Wall Street-toppen: ”Nervös sopa”

Tidigare i veckan skapade JP Morgan Chase-vd:n Jamie Dimon rubriker efter att hans kommentarer om USA:s president Donald Trump under en middag på onsdagen publicerats av tv-kanalen CNBC.

”Förresten har den här rika New York-bon faktiskt tjänat sina pengar. Det var inte en gåva från pappa”, sa Jamie Dimon under middagen, en hänvisning till det välkända faktum att Donald Trump byggde sitt fastighetsimperium på ett lån från sin far.