»Trump är den perfekta idioten«

Utmaningen för den traditionella aerogelindustrin är användningen av dyra råvaror och energikrävande tillverkning som gör produkten för dyr för volymtillverkning på stora marknader. Svenska Aerogels lösning med Quartzene är en kombination av en kostnadseffektiv patenterad tillverkning och nyttjande av basråvaror. Quartzene är en effektiv och mångsidig aerogel som ger effekt i en slutprodukt, exempelvis isolering mot värme, kyla, ljud och brand och bidrar till minskad vikt och ersätter plast. Många gånger får kunden flera av dessa egenskaper i en och samma lösning med Quartzene. Bland kunderna återfinns en mängd stora aktörer inom transport-, process-, papper&massa- samt bygg&fastighetssektorerna.

– Vi kallar Quartzene® för ”Next Generation Aerogel”. Det är ett material som blir alltmer kritiskt i utvecklingen mot en hållbar värld. Intresset är väldigt stort – vi har till exempel nyligen skrivit ett historiskt avtal med en världsledande aktör inom processindustrin, inlett flera pilotprojekt med producenter inom bygg&fastighet samt stärkt vår internationella närvaro genom utökad dialog med amerikanska kunder och nya distributörer. Vi ser kundavtalen som ett erkännande för det arbete vi har prioriterat under lång tid, berättar vd Tor Einar.

Beslutet om företrädesemission togs den 5 september 2022, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. Emissionen består av aktier och teckningsoptioner av serie ”TO6” om cirka 26,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyttjas antalet teckningsoptioner fullt ut kan bolaget erhålla ytterligare högst 36,9 miljoner kronor i 2023.

– Detta är kapital som kommer att stärka vår verksamhet inom flera områden; huvudsakligt fokus kommer att ligga på försäljning och marknadsföring, men stora resurser kommer även att ägnas åt applikationsutveckling och i viss mån produktionsutveckling.

Enorm marknadspotential

Quartzene är ett extremt lätt, poröst vitt pulver som används som insatsmaterial för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Quartzene kan blandas i till exempel färg, puts, byggpaneler, textil och papper. Syftet är att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa i en och samma lösning.

– Energipriserna har under det senaste året nått nya höjder och det krävs hållbara, energieffektiva lösningar för att klara av utmaningarna. Det finns en enorm marknadspotential och emissionen kommer att stötta oss vad gäller att förändra spelplanen på riktigt, avslutar Tor Einar.

Sammanfattning av företrädesemissionen:

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Svenska Aerogel cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader.

• Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 36,9 MSEK.

• Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

• För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 12 september 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen per unit uppgår till 0,32 SEK, motsvarande 0,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 14 september 2022 till och med den 28 september 2022.

