Trots raketförsäljning – investerarna tvivlar på lyxjätten

Kerings toppmärke Gucci såg dock sin tillväxt bromsa in något. Märket har sett en enormt starkt tillväxt sedan första kvartalet 2017, då försäljningen ökade över 48 procent, vilket den sedan har legat kring under nästan varje kvartal. Men under andra kvartalet 2018 har tillväxten bromsat in och landade på 40 procent, jämfört med 48,7 under årets första kvartal, skriver Bloomberg.

Det räckte för att kursen skulle rasa med närmare 7,72 procent under fredagens handel på Parisbörsen.

Kering har under året renodlat sin affärsverksamhet. Bland annat har de sålt av det tyska sportbolaget Puma och skate- och snowboardbolaget Volcom för att i stället satsa på lyxvarumärken.