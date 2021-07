Trots prisrallyt: Här är kommunerna där du kan köpa fritidshus för under miljonen

Boprisrallyt för fritidshus har nått rekordnivåer under pandemin. Men det finns fortfarande platser där man kan få sig ett lantställe för under en miljon kronor. Ett av de ställena är Vansbro i Dalarnas län.

”De senaste fem åren har priserna börjat komma ikapp men de är fortfarande långt efter om man jämför med andra ställen”, säger Nathalie Stjernqvist, mäklare i Vansbro.

Just i Vansbro är priset på fritidshus lägst i Sverige, knappt 7.000 kronor per kvadratmeter, enligt Svensk mäklarstatistik. Det kan jämföras med rikssnittet där medelpriset är knappt 35.000 kronor per kvadratmeter.

Fler platser där det går att få sig ett relativt billigt sommarställe är bland andra Älmhult i Småland, Boden i Norrbotten, Hagfors i Värmland och Klippan i Skåne.

Nathalie Stjernqvist har jobbat som mäklare i Vansbro/Gagnef i Dalarna i tio år och har sett utvecklingen från att stugorna och torpen såldes bekanta emellan till dubblade priser och anlitande av mäklare.

”Eftersom priserna har varit så låga har det inte lönat sig att anlita mäklare, det har gått mun till mun eller man har sålt till bekanta.”

Hon tror att priserna är fortsatt låga för att de helt enkelt inte har kommit ikapp ännu. Men priserna har ökat, precis som i övriga Sverige.

”Vissa av de enkla fritidshusen kunde man få för mellan 150.000-200.000 för fem år sedan och nu är det 300.000-350.000, så på vissa håll har det varit en dubblering. På de här nivåerna har många råd att köpa fritidshus och det är väl det som har gjort att många har kollat på vår marknad. ”

Det finns två nya strömningar i Dala-kommunen som annars är mest känd för Vansbrosimningen. Dels har en slags ”grön våg” skett som gjort att avflyttning bytts mot inflyttning, och dels har köpare från exempelvis norra Stockholm fått upp ögonen för de billiga torpen.

”Det är en kombination av att man vill att sina barn ska växa upp lugnt och tryggt som man själv gjorde, att man känner sina grannar. Det har varit lite av en ny ”gröna vågen”. Sedan har företagen valt att satsa här, och nu har man kunnat erbjuda jobb.”

”Folk som bor norr om Stockholm som har 2-3 timmar att åka tycker att det är ett lagom avstånd för att åka under en helg”, säger Nathalie Stjernqvist på Fastighetsbyrån.

Intresset att köpa ett fritidshus i kommunen går inte att ta miste på.

”Nu har man varit helt nedringd, det har kunnat komma 40 personer på en visning, och det kanske inte är så mycket i en storstad men här det jättemycket. I och med pandemin, att man inte kan släppa in mer än ett sällskap i taget, har vi fått boka in en hela dagar för visning.”

För jämförbara resultat räknas ett genomsnittligt fritidshus som 68 kvadratmeter stort. För att priset på boendet ska hamna under en miljon behöver det ha ett kvadratmeterpris på under 14.700 kronor. Endast i tolv kommuner kan man fortfarande få ett fritidsboende under det medelpriset: Vansbro, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Östra Göinge, Osby, Klippan, Hagfors, Karlsborg, Laxå, Ljusnarsberg och Boden.