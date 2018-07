Trots miljontals fattiga – de vill bygga "ny frihetsgudinna" för 4 miljarder

Lokala politiker i den indiska megastaden Mumbai har storslagna planer. De vill uppföra världens högsta staty, 212 meter hög, till en kostnad på över 4 miljarder kronor.

Den ska föreställa den hinduiska 1600-talskrigaren Shivaji, som betraktas som en hjälte bland hinduer.

Men alla tycker inte det är en bra idé. Tvärtom har en hetsk debatt blåst upp i miljardlandet, rapportera Financial Times.

Kritikerna riktar främst in sig på hur pengarna används – med tanke på att miljontals indier lever under fattigdomsgränsen menar de att pengarna kan behövas på andra håll. I delstaten är en fjärdedel av alla barn underviktiga, och genomsnittlig budget för sjukvård är 180 svenska kronor per person.