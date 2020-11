Svensk skogsmark blev ännu dyrare även under första halvåret.

Ändå tror 71 procent – fler än i fjol – av de tillfrågade i Skogsbarometern på stigande priser de kommande åren.

”Det är lite tuffare för nya skogsköpare att komma in på marknaden”, säger Per Skargren på Ludvig & Co till Di.