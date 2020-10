På Stora teaterns utomhusbalkong i Norrköping har de två röda lamporna fått jobba för sin batteritid de senaste veckorna. Sedan publiken hälsades välkomma tillbaka den 26 september har varje föreställning av musikalen Come From Away varit helt utsåld.

”Det känns visserligen fattigt med 50 personer i en så stor salong, speciellt när man har ett så fint och berörande stycke att visa upp. Men vi är glada över att vi får spela inför en publik över huvud taget. Vi gör irl-konst, digitala pjäser blir mest ett surrogat”, säger Nils Poletti, teaterchef för Östgötateatern.

När han sittandes i en stol, med panoramavy över salongen, reflekterar över det gångna året gör han det med jämnmod:

”Det har varit ganska mycket trubbel och frustration, med allt från elsanering i Linköping och inställda föreställningar till corona och en brand. Vi har verkligen blivit drabbade av kris.”

Det var en ovädersnatt i slutet av augusti 2019 som Stora teatern i Norrköping blev föremål för ett häftigt blixtnedslag. Branden startade i ett vindsutrymme och lågor slog upp från taket.

”Jag var på ett jobbmöte i Köpenhamn och blev väckt mitt i natten. När jag såg bilderna på eldsvådan tänkte jag att: ’nu är det kört, i morgon har vi ingen teater att gå till’”, säger Nils Poletti.

Inte heller Malin Eklöf, förvaltare på Norrevo Fastigheter – som äger Stora teatern – kunde tro sina ögon.

”När larmet på teatern kom blev jag alldeles kallsvettig. Jag hade hoppats att det pyrde lite, men det brann ordentligt. Det var först dagen därpå som jag insåg vilken tur vi faktiskt haft. Om elden spridits till en annan takkonstruktion hade vi stått här utan en teaterbyggnad idag”, säger hon.

Elden brandskadade delar av teaterhusets tak, vind och trapphus men nådde aldrig scen och salong. Arkitekt Axel Anderberg hade med sig brandperspektivet redan när han byggde teatern 1908, smärtsamt påmind om det teaterhus i Chicago som brunnit till marken.

”Han satsade på avancerad brandsäkerhet med eldfasta trapphus. Vattnet från släckningsarbetet leddes rakt ner i stentrapphuset”, säger Malin Eklöf.

Renoveringsarbetet efter branden har pågått i nästan ett år och gått på cirka fem miljoner kronor. Tornet på taket, där blixten slog ned, har återställts enligt ursprungligt skick. Teatern har vatten-, sot- och röksanerats.

”Och i Café Gycklaren har det vattenskadade innertaket åtgärdats och målats vitt”, berättar Malin Eklöf.

I salongen har den 750 kilo tunga kristallkronan fått ett nytt gnistrande skimmer. Den solkiga kronan hissades ner och prismorna putsades varsamt för hand med putsdukar.

”Innertaket, där det hängde färgflagor, har också restaurerats. Men det var planerat redan innan branden”, säger Malin Eklöf.

Branden orsakade blott en veckas försening för Johann Wolfgang von Goethes sällan spelade Faust II, med Faust som har sålt sin själ till djävulen.

”Branden gjorde så att hela Sverige fick upp ögonen för Faust II. Det var en chansning att ta upp den i repertoaren eftersom den är så ologisk. Man kan ju nästan tro att föreställningen gjorde djävulen förbannad”, säger Nils Poletti med ett snett leende.

Och fortsätter:

”Det positiva med branden, om det finns något positivt, var att det blev ett riksintresse för en teaterverksamhet i en historisk byggnad som brunnit. Här finns en själ bevarad och efter eldsvådan blev teatern en viktig påminnelse om vad många behöver. Teatern är mer än bara ett hus.”

Även i Linköping har teaterhuset renoverats. Där har renoveringen pågått i två år.

”Vi har digitaliserat och byggt ett helt nytt elnät i delar av huset. Vi har även bytt ut belysning till energieffektiv led-belysning, samt moderniserat brandlarmet med sprinkler och digital röst. Skådespelarna har fått nya fräscha loger”, berättar Kjell Samuelsson, fastighetsförvaltare på Lejonfastigheter.

Han menar att det aldrig tidigare gjorts en så stor insats för att lyfta teaterhuset, som varit helt stängd för föreställningar mellan april och september. Renoveringen har gått på 20 miljoner kronor.

”Det är välinvesterade pengar. Stora teatern är ju ett av våra fina kulturhus i Linköping som invigdes 1903. Det är viktigt att vi tar hand om våra hus och kulturskatter.”