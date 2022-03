Trendbrottet fortsätter: Bensinen och dieseln faller ytterligare

Efter en historisk bränslechock som den senaste tiden fått priserna att bryta alla tidigare barriärer har prisrusningen sedan slutet av förra veckan plötsligt tagit paus för att i stället vända nedåt. Och efter att oljepriset i går föll kraftigt sänks nu de svenska drivmedelspriserna ytterligare. Det framgår av en ny prisjustering från åtminstone en av de stora drivmedelskedjorna på onsdagsmorgonen.

De nya priserna, som gäller rekommenderade riktpriser för privatkonsumenter på bemannade stationer, innebär att priset efter flera sänkningar nu ligger väsentligt under rekordnivåerna som nåddes i förra veckan. Då kostade till exempel dieseln över 28 kronor per liter och bensinen över 23 kronor per liter. Allra dyrast var fossilfria dieselbränslet HVO100 som var första drivmedlet att bryta igenom 30-kronorsvallen.

Även om sänkningarna under de senaste dagarna innebär en viss lättnad för drivmedelsköparna så är de svenska drivmedelspriserna fortfarande på en historiskt sett hög nivå. Och kriget i Ukraina, som utlöste bränslechocken, är inte över vilket innebär stor risk för fortsatt pristurbulens.