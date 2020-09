Trendbrott på elmarknaden – priserna stiger brant

Det har varit en högdramatisk vår och sommar på elmarknaden, med tidvis rekordlågt elpris på den nordiska elbörsen Nordpool. Parallellt med priskraschen, som slagit hårt mot elproducenterna, så har många svenska elkunder samtidigt drabbats av flera extrema pristoppar och ovanligt höga prisskillnader inom landet.

Den senaste tiden det varit ett nytt trendbrott, där elpriset på Nordpool, som i sin tur styr priserna för elkonsumenterna, har vänt brant uppåt. Det så kallade systempriset, ett snittpris för elbörsen, har lyft från drygt 2 öre per kWh i juli, till cirka 25 öre per kWh senaste veckan. Enligt elbolaget Bixias senaste elprisrapport kommer priset att ligga kvar på ungefär samma nivå under september för att sedan stiga ytterligare.

”Det var främst de välfyllda vattenmagasinen och överskottet på vattenkraft som gjorde att vi hade så låga elpriser under sommaren, framför allt i norra Sverige. Men de senaste veckornas torrare väder normaliserat tillrinningen och vattenkraftsproducenterna har nu en bättre kontroll och producerar när de får bäst betalt”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på elbolaget Bixia.

Som Di rapporterat tidigare har prisområdesskillnaderna i Sverige varit historiskt stora i sommar. Generellt har elpriset varit mycket lågt i de två prisområden i norra delen av landet. Däremot har mellersta och södra Sverige, och där huvuddelen av landets elkonsumenter finns, haft betydligt högre elpriser. I juli var det genomsnittliga elspotpriset för södra Sverige 24 öre/kWh. Det var hela tio gånger högre än systempriset på 2,4 för hela elbörsområdet.

Och trenden där elkunder i södra Sverige måste betala mer för elen fortsätter. I augusti rusade det genomsnittliga elspotpriset för prisområdet i södra Sverige med 75 procent till i genomsnitt 41 öre/kWh. Det var samtidigt nästan 360 procent högre än det genomsnittliga systempriset som i augusti stannade på drygt 9 öre.