Trendbrott: Etiska viner säljer sämre på bolaget

Under förra året flöt knappt 10,7 miljoner liter etiskt märkta drycker – företrädelsevis viner – ut ur Systembolagets butiker för att smuttas av medvetna konsumenter eller dem som ryckt en flaska i farten, visar Systembolagets statistik. Nedgången från 2016 är knappast dramatisk – då såldes drygt 11 miljoner liter – men markerar ett trendbrott efter fem glada bokslut (2012–2016).

Skiftande vintrender är en möjlig förklaring till minskningen. De etiska certifieringarna Fairtrade och Fair for life finns endast för viner från riskländerna Sydafrika, Chile och Argentina. Sydafrikanska viner sjönk från tredje till fjärde plats på försäljningstopplistan under 2015–2017, och argentinska viner halkade ner från åttonde till tionde plats under samma tidsperiod.