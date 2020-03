Trelleborgs vd om halverade utdelningen: ”Stor förståelse att aktieägare kan bli besvikna”

Utdelningsförslaget ändras till 2,40 kronor per aktie, jämfört med det tidigare förslaget om 4,75 kronor per aktie.

”Justeringen av utdelningens storlek har naturligtvis sin bakgrund i den osäkerhet som råder i marknaden”, kommenterar Peter Nilsson.

Trelleborg är långt ifrån det enda bolaget som valt att sänka eller helt slopa den först föreslagna utdelningen. Under torsdagen meddelade bolag som Byggmax och Coor att de ändrar sina tidigare förslag.

Trelleborgs vd framhåller samtidigt att det finns möjlighet att eventuellt besluta om ytterligare utdelning senare under året. Av pressmeddelandet som gick ut under torsdagen framgick att styrelsens ambition är att kalla till extra bolagsstämma senare under året för beslut om ytterligare utdelning, om ”marknadssituationen vid denna tidpunkt har stabiliserats och visibilitet i intjäningen har normaliserats”.