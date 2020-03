Träna dig helskinnad genom viruskrisen

Tungt. Isolerande. Skittråkigt. Man får gilla läget nu.

Så beskriver några kvinnor i full träningsmundering hur det är att plötsligt behöva jobba hemma varje dag. De har samlats på Sjöängen i Trångsund, söder om Stockholm, för att köra ett crosstraining-pass på lunchen.

”Man får hitta nya rutiner. Min man har videomöten hela tiden och pratar väldigt högt, så jag får gömma mig i tvättstugan. Och det är ovant att äta lunch med honom varje dag”, säger Sofia Ceder och skrattar.

Hon arbetar på Wise Consulting och i vanliga fall tränar hon på Sats nästan varje dag på lunchen. Träningspasset på ängen i hemmakvarteret har blivit en välkommen paus som både ger en välbehövlig genomkörare av hela kroppen, och socialt umgänge – om än på behörigt avstånd.

Coronakrisen har ställt mycket på ända, men en del bieffekter är positiva.

”Det händer något socialt i samhället nu som är helt annorlunda och jättepositivt. Rörelsemönstren ser annorlunda ut, man beter sig annorlunda mot okända och grannar. Det blir lugnare och tystare, men också mycket mer ödmjukt. Det märks på både män och kvinnor, unga och gamla”, säger Nina Wahlberg, som arbetar på SBC, Sveriges bostadsrättscentrum.

Träningspasset är ett av många privata initiativ som just nu tas över hela världen för att underlätta på det sätt man kan.

”Jag har behövt jobba hemifrån sedan förra tisdagen. Jag älskar att träna och när mitt gym är stängde kände jag att nu måste jag göra något positivt av det här. 45 minuter crosstraining är svårt att göra ensam, det är mycket mer sporrande om någon annan säger åt dig vad du ska göra. Och så får man energi av de andra”, säger Emma Åberg, som håller i träningspassen.

Till vardags är hon konsult på Mpya finance, och jobbar just nu som business controller på läkemedelsleverantören Apoex. Men under hösten utbildade hon sig till personlig tränare på fritiden. Mest för sin egen skull, men att hålla egna klasser har också funnits med i planen. Coronakrisen blev en utlösande faktor. Via Facebook har hon dragit ihop ett tiotal deltagare tre dagar i veckan. Ingen föranmälan krävs och priset är 50 kronor per tillfälle.

”Det är ett coronapris. Det får inte vara för dyrt nu”, säger Emma Åberg.

Hon tycker det är särskilt viktigt att hålla igång träningen nu när många arbetar hemifrån. Axlar och nacke behöver blodtillförsel, och träning av de stora muskelgrupperna ger endorfiner som ökar välmåendet.

”Sitter du hemma ensam framför datorn tar energin slut innan arbets­dagen gör det.”

Mitt under träningspasset meddelar Sats via ett pressmeddelande att gymmen i Sverige återigen kommer att öppna, efter två veckors stängning.

”Är det sant? Fast ... nu vill man ju träna här. Och det känns sådär att träna inomhus just nu”, säger Sofia Ceder.

Emma Åberg ser fram emot att få köra lite tyngre styrketräning på gymmet igen.

”Men jag kommer att fortsätta med de här utepassen så länge jag måste jobba hemma. Mitt närmaste gym är 15 minuter bort, så det hinner jag ändå inte på lunchen”, säger hon.