Trafikskolan My Driving Academy har på sju år blivit näst störst i Sverige. Bolaget har tagit branschen med storm – och grundarna börjar nu snegla över landsgränsen.

Körskolan My Driving Academy med styrelseordförande Warren Campbell, eleven Jasmine Holmqvist, operativa chefen Jessica Mazuran, medgrundaren Jörgen Andersson, vd:n Tom Hansson och körläraren Sanijeta Avdic.

”Vi inleder försiktigt men på sikt drömmer vi om att expandera till andra platser.”

Det var Jörgen Anderssons ord när Di pratade med bolagsgrundaren 2016. Nu – fyra år senare – har drömmen gått i uppfyllelse. Bolaget har etablerat sig utanför Stockholm och driver nu körskolor även i Uppsala, Gävle och Göteborg.

”Det är djupt tillfredsställande. Sedan har det varit som det alltid är med entreprenörskap. Ibland måste man lägga i backen och hitta en annan väg att köra fram, för att använda biltermer”, säger Jörgen Andersson i dag, när vi träffar honom och vd:n Tom Hansson i en av Hötorgsskraporna i centrala Stockholm.

Totalt sysselsätter de närmare 50 körskolelärare vid tolv skolor i sju städer runtom i landet.

Resan började vid en middag för sju år sedan, då konturerna till My Driving Academy tog form. Jörgen Andersson, med en lång bakgrund som varumärkeschef på H&M, satt och spånade tillsammans med vännerna, och senare medgrundarna, Fabian Månsson och Håkan Östlund.

”Vi visste egentligen ingenting om hur man driver en trafikskola. Men vi såg att det fanns ett kundproblem och började fundera på hur vi kunde lösa det.”

Problemet, enligt Jörgen Andersson, var att branschen – vars största kundsegment är tonåringar och unga vuxna – halkat efter i digitaliseringen.

”Vi har adresserat den här målgruppen tidigare, då med en produkt som har varit mode. Det är samma målgrupp som vill ta körkort. Och det som fanns på marknaden korresponderade inte med det”, säger Jörgen Andersson.

Resultatet blev en idé om att starta en egen körskola. Med tonvikt på digitala lösningar, digital marknadsföring och kundupplevelser har My Driving Academy på knappa sju år plockat stora marknadsandelar.

Konceptet går ut på att eleverna gör allt, utom själva körningen och obligatoriska kurser, i mobilen. Genom bolagets app Mitt körkort pluggar eleverna teori, bokar lektioner och får feedback av lärarna.

På sjuttonde våningen i en av Hötorgsskraporna i centrala Stockholm blickar Jörgen Andersson och Tom Hansson ut över takåsarna på Norrmalm. Eleverna som väljer My Driving Academy får uppleva samma vy.

”Till exempel gör vi de fysiska teorikurserna i den här miljön. I stället för att sitta i en källarlokal och dricka kaffe ur en plastmugg sitter vi på sjuttonde våningen mitt i stan med åtta olika tesorter och mackor från Espresso House. Det känns schyst”, säger vd:n Tom Hansson.

”Då blir det lite roligare”, fyller Jörgen Andersson i och fortsätter:

”Det är en vedertagen sanning att man lär sig bättre i en inspirerande miljö.”

Att bolaget inte äger egna lokaler är ett sätt att hålla kostnaderna nere. I stället hyrs lokaler för handledarutbildningar och obligatoriska moment, till exempel kursen ”Riskettan”.

De första åren finansierades verksamheten av grundarna själva. Men sedan starten har bolaget vid tre tillfällen tagit in externt kapital.

”Från början var det sparkontot. Men när vi kände att idén fungerade tillräckligt bra såg vi att det var värt att utforska möjligheten”, säger Jörgen Andersson.

Bland investerarna finns i dag investmentbolagen Bure och KB18.

De senaste två åren har omsättningen ökat med drygt 200 procent. Vid det senaste bokslutet skrevs den till 8,7 miljoner kronor. Men resultatet har alltjämt pekat nedåt. 2015 gjorde bolaget ett negativt resultat om 370.000 kronor – men i senaste årsrapporten redovisades drygt 7 miljoner kronor i förlust.

”Vi har valt att fortsätta växa. Jag tror att vi skulle nå ett positivt resultat inom några månader om vi avslutade expansionen”, säger bolagets styrelseordförande Warren Campbell.

My Driving Academy förvärvar delvis andra körskolor, men inleder också franchisesamarbeten där den berörda skolan får tillgång till My Driving Academys koncept mot betalning. Då får samarbetsskolan tillgång till My Driving Academys varumärke, digitala infrastruktur och kundsupport, men står själv för lärare och bilar.

”Vi är inte så religiösa. Vi öppnar helt nya verksamheter när det behövs. Och det är inte särskilt svårt, givet vårt koncept. Vi behöver hyra en lokal för att kunna samordna verksamheten och sedan måste vi ha ett tillstånd från Transportstyrelsen. Men när vi hittar ett bolag vars dna matchar vårt, då vill vi gärna samarbeta”, säger vd:n Tom Hansson.

När ska bolaget börja gå med vinst?

”Redan nu egentligen, skulle jag vilja säga. Om vi valde att inte växa alls och endast ’drifta’ det vi har skulle vi kunna vara lönsamma inom sex månader. Men framöver går vi med förlust eftersom att vi vill växa så snabbt”, säger Warren Campbell.

Nyligen förvärvade bolaget Bonnier Trafikskola, en digital tjänst som uppges ha hjälpt 250.000 personer till ett körkort. Nu vill My Driving Academy fortsätta växa och Jörgen Andersson har även börjat snegla över landsgränsen.

”Det är inte omöjligt att vi kan etablera oss utomlands. Självklart gäller andra regleringar och lagar i andra länder, men det finns inget som säger att konceptet inte skulle fungera. Tvärtom, tror jag”, säger han.

När blir ni störst?

”Vårt mål är att tredubbla omsättningen under den kommande tvåårsperioden. Då skulle vi vara klart störst i Sverige”, säger Warren Campbell.

My Driving Academy Ägare: Bure, KB18, Jörgen Andersson, Warren Campbell, Tom Hansson. Omsättning 2019: 9 Mkr. Resultat 2019: -7 Mkr. Antal anställda: 22.