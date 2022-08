Trafiken över Öresundsbron ökar – pandemieffekt på väg bort

När Boozt presenterade sina preliminära kvartalssiffror i juni rasade aktien över 18 procent, det största raset som noterats för aktien någonsin, och sedan dess har aktien mer eller mindre gått kräftgång. Den slutgiltiga rapporten för det andra kvartalet fick dock rejäl fart på investerarna.

Bolaget bekräftar att man står fast vid den prognos som lades fram i juni, att nettoomsättningstillväxten beräknas landa i intervallet 10-15 procent i år, vilket när den presenterades innebar en nedrevidering från den tidigare prognosen på 20-25 procent.

Den sänkta prognosen hänvisades framför allt till minskad köpkraft hos konsumenterna i spåren av den stigande inflationen.

”Inget har förändrats sedan i juni. Vår prognos baserades vad vi såg på intäktssidan under det andra kvartalet som en följd av inflationen och ett minskat konsumentförtroende”, säger Hermann Haraldsson.

Samtidigt, poängterar han, är Boozt tillväxtprognos fortsatt betydligt högre än konkurrenternas och han är övertygad om att bolaget kommer att lyckas växa snabbare än den nordiska onlinemarknaden.

”Visst, det är förväntningar, men levererar vi i mitten av vår prognos kommer vi att ha växt mycket mer än våra konkurrenter”, säger Hermann Haraldsson.

Vd:n är nöjd med utfallet på intäkts- och resultatsidan under det andra kvartalet med tanke på den utmanande miljön. Nettoomsättningen växte med 5,2 procent under perioden till 1,6 miljarder kronor. Det justerade rörelseresultatet, mätt som ebit, landade på 80,9 miljoner kronor, ned från 100,1 Mkr under jämförelsekvartalet. Det var något högre än spannet som kommunicerades i vinstvarningen och låg också över förväntningarna på 74 Mkr, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat. Den justerade rörelsemarginalen landade därmed på 5,2 procent, ned från 6,8 procent ett år tidigare.

”Vi både tar marknadsandelar och har, vad jag kan se, den högsta lönsamheten av våra konkurrenter”, säger Hermann Haraldsson.

Han hänvisar bland annat till att Boozt, enligt honom, har ett genomsnittligt ordervärde som ligger 60 procent högre än konkurrenterna.

”Vi har fortfarande råd att lägga pengar på marknadsföring och kan erbjuda fri frakt och fria returer”, säger Hermann Haraldsson.

För att möta utmaningarna har Boozt bland annat sagt upp 5 procent av personalstyrkan vilket beräknas ge en årlig kostnadsminskning om 36 miljoner kronor. Uppsägningarna genomfördes i slutet av det andra kvartalet och det finns inga planer i nuläget på ytterligare uppsägningar.

Boozt, som inriktar sig på produkter i mellan till höga prisklasser, har heller inga planer på att göra förändringar i sin strategi för att möta konsumenternas tunnare plånböcker.

”Vi står fast vid vår strategi för att vi tror att det är mer affärsmässigt lönsamt och bättre ur ett hållbarhetsperspektiv”, säger Hermann Haraldsson.

Under våren har en inbromsning märkts på många håll i e-handeln jämfört med den starka tillväxten tidigare under pandemin sedan restriktioner lyfts och fler återvänt till fysiska butiker. Hermann Haraldsson är dock inte orolig att e-handeln ska tappa konkurrenskraft, han tycker inte att han ser några tecken på det.

”Jämfört med 2019 har vi växt mer än 70 procent och vi växer fortfarande, troligtvis mer än många fysiska butiker. Vi växer bara inte lika mycket som vi tidigare trodde att vi skulle göra”, säger Hermann Haraldsson.