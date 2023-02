Tourn redovisar högre omsättning

Det framgår av rapporten.

Det justerade ebitda-resultatet landade på 0,48 miljoner kronor (0,53).

”Ett mer intensivt arbete tillsammans med Atlantic Swiss har präglat det fjärde kvartalet. Detta för att vi skall vara fullt anpassade för att kunna attrahera internationella talanger. Vi befinner oss nu i ett läge där vi har förutsättningar för en bredare internationell expansion och en attraktiv paketering med de nya förutsättningar som krävs”, skriver vd Robin Stenman i rapporten.

Vd:n lyfter fram vad han betecknar som en växande affär i Tourns Youtube-plattform Nagato och spännande projekt i Tourn Lab.

”Nagato står inför en spännande möjlighet då Youtube under 2023 kommer att öppna formatet 'shorts' för monetarisering. Tourn Lab, som bolaget hoppades skulle lansera ett av sina projekt under slutet av det fjärde kvartalet 2022 blir nu mest troligt under första halvan av 2023”, skriver Robin Stenman.