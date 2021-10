Hyresintäkterna låg på 59,3 miljoner kronor (56,8).

Nettoresultatet var -103 miljoner kronor (42,2).

Uppsägningen av hyresavtalet i Sörred om 47.900 kvadratmeter som kommunicerats under det tredje kvartalet är orsaken till det negativa resultatet och påverkade med -255 miljoner kronor.

För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna försäljningar uppgå till 152 miljoner kronor vilket är samma som kommunicerats föregående kvartal.

Torslanda Property Investment föreslår ett frivilligt inlösenerbjudande om 23,84 kronor per aktie, vilket motsvarar bolagets substansvärde per 30 september 2021.

Efter att Torslanda Property sålt fastigheten Sörred 7:31 till ett underliggande fastighetsvärde om 870 miljoner kronor före avdrag för latent skatt är kassapositionen god samtidigt som Torslanda Propertys fastighetsvärde reducerats. Styrelsen bedömer därför att det är lämpligt att genomföra ett frivilligt inlösenerbjudande för att minska antalet aktier i bolaget i syfte att underlätta jämförbarheten avseende substansvärde per aktie, vinst per aktie och utdelning per aktie, skriver Torslanda Property i ett pressmeddelande.

Inlösenerbjudandet omfattar var femte aktie.

För att genomföra inlösen krävs beslut på en extra bolagsstämma den 18 november.