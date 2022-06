Tories avgör Johnsons öde efter ”partygate”

Innehåll från HP Annons

Phishing, malware, ransomware är ord som många på senare tid dessvärre tvingats lära sig. Det handlar om olika typer av dataintrång med syftet att stjäla information eller låsa in data för att få den drabbade parten att betala stora lösensummor. Något som bara ökar.

Tyvärr behöver man förbereda sig på att dataintrång kommer att ske och det första steget är att lyfta ämnet.

– Vi ser att det sker fler attacker och att det blir alltmer kostsamt med både lösen och att återställa en datorpark för den som blir utsatt. Utmaningarna vi står för är gemensamma för hela branschen, säger Robin Jönsson.

De tre vanligaste attackerna är phishing där man försöker komma åt känslig information så som kortnummer och lösenord. Malware där skadlig kod eller fil försöker komma in i en dator eller server för att ta över maskinen och den snarlika Ransomware som krypterar filer eller låser datorer i syfte att få ut en lösensumma. Robin Jönsson och hans team ser 350 000 nya malwares skapas varje dag. Där det vanligaste sättet för attackerna att ta sig in är via e-post, en väg som 92 procent av alla attackförsök tar.

– Det största säkerhetshotet är tyvärr vi användare som öppnar och klickar på saker vi inte borde och jobb-datorn är slagfältet. Eftersom e-post är en vanlig väg in för hackare är det där vi måste skydda oss, säger han.

Olika sätt att skydda

Tidigare pratade man mycket om att hög säkerhet drog ned produktivitet eftersom det kräver komplicerade inloggningar och andra säkerhetsfunktioner men så är det inte längre menar Robin Jönsson.

– Vi har tagit ett stort kliv framåt när det gäller att skydda våra enheter och kundernas data. Något jag inte tror är top of mind hos våra kunder ännu. Det vi gör är att alla bilagor öppnas i en virtuell miljö utanför datorn, med hjälp av en isoleringsteknik. Bilagan kan innehålla skadlig kod men den kommer inte vidare till din klient eftersom bilagan är virtuellt isolerad från datorn, säger han.

Tjänsten heter HP SureClick och innebär att systemet upptäcker ett intrångsförsök och stoppar det automatiskt. Eftersom många bilagor måste öppnas, som till exempel en HR-avdelning som behöver titta på cv:n, så kan man inte utesluta bilagor utan måste i stället skydda datan. Vilket HP SureClick alltså gör. På samma sätt skyddar säkerhets-applikationen mot Phising. Systemet känner av när en sida spar uppgifter, då får användaren en varning över hela skärmsidan om att inte lämna ut några uppgifter.

– Man får responsen direkt utan fördröjning. Och det är en stor fördel eftersom det normalt tar 100 dagar att upptäcka ett intrång. Vår applikation kan dessutom användas på alla Windows klienter oavsett PC-tillverkare.

– Vi har gått från ett reaktivt säkerhetssystem till att bli proaktiva. Jag tror verkligen på det. Vi bidrar till en stor nytta och täpper till en risk som finns på marknaden och datoranvändaren behöver inte oroa sig. Jag brukar säga att ett bra system sköter sig själv.

Big data och AI förutser framtiden

Att luta sig tillbaka är inget för Robin Jönsson och hans kollegor på HP Solutions.

– Vi har vår version av ett antivirusprogram som är baserat på Big data med en AI-motor och ett team som enbart jobbar med att förstå sig på hur hotet kommer att se ut framöver. Det är aldrig läge att luta sig tillbaka. Vi måste fortsätta att utveckla de här systemen precis som vi utvecklar vår tekniska innovation, avslutar han.

Fakta:

HP skapar innovativa lösningar för att förenkla och förbättra för alla, överallt. Produktportföljen består av hårdvara och programvara inom en mängd produktområden som skrivare, datorer, skärmar och 3D-skrivare.

Läs mer om våra säkerhetslösningar här

Eller kontakta:

Robin Jönsson

robin.jonsson@hp.com

+46703671498