Topprådgivaren: ”Fortsatt stark marknad nästa år”

Hur beskriver du M&A-klimatet hittills 2021?

”Vi har upplevt en stark M&A-marknad under året. Samtidigt har många bolag av tillräcklig storlek siktat på börsintroduktion. Det har lett till att de flesta av våra transaktioner har varit i segmentet små och medelstora bolag. Även när ägarna har valt en dual-track process så har det ofta lett till en börsintroduktion då institutionella investerare har varit villiga att betala högre multiplar än riskkapitalbolagen och de industriella köparna.”

Vad har främst drivit marknaden under året?

”Den drivs fortfarande av höga värderingar vilket i sin tur drivs av det låga ränteläget samt att det finns mycket kapital för investeringar både hos riskkapitalbolag och industriella köpare. Dessutom var det många bolag som fokuserade internt under början av Covid-19-pandemin och vi ser nu också carve-outs och försäljningar av dotterbolag som inte anses vara en del av kärnverksamheten.”

Någon utveckling eller trend eller bransch som sticker ut?

”Tech, som fintech och proptech men även konsultbolag får fortfarande mycket intresse från investerare. Vi har också sett mycket intresse runt den bredare installationsbranschen och infrastruktur, men även kring nyare trender som padel.”

Ni toppar 3Q-rankningen med flest antal affärer, vad har tagit er dit?

”Det har varit ett fokuserat arbete över de senaste fyra åren. Jag rekryterades till Deloitte under 2017 med uppdrag att bygga en enhet runt M&A-rådgivning. När jag började var avdelningen en person och nu har vi vuxit till ett team som är väl etablerat i marknaden. Utöver det har vi även förstärkt våra team i resten av Norden. Det vi nu ser i rankningen är frukten av vårt fokuserade arbete. Utöver att toppa rankningen för Sverige så gör vi även det för Norden som helhet och i Danmark och Norge.”

Någon speciell utmaning ni mött under året?

”Den största utmaningen vi har haft under året är med rekrytering. M&A-marknaden är stark och vi vill gärna fortsätta växa teamet. Det verkar dock som att både våra branschkollegor och kunder söker ungefär samma kandidatprofil.”

Hur ser du på slutet av året?

”Jag ser just nu inget som kommer förändras under resten av 2021. Vi räknar med en stark avslutning på året.”

Hur ser du på M&A-klimatet för 2022?

”Vår pipeline för första halvan av 2022 är bra så vi räknar med att det blir en fortsatt stark marknad under nästa år. Givetvis är det svårare att avgöra hur det blir efter sommaren 2022 men vi planerar för att den starka M&A-marknaden fortsätter under hela nästa år.”.

Vad kommer främst att vara avgörande för hur marknaden utvecklas 2022?

”Som jag sa drivs marknaden delvis av låga räntor och stark tillgång till kapital. Vi ser inte att det kommer förändras drastiskt under 2022. Utöver det kommer M&A-året 2022 påverkas av klimatet för börsintroduktioner under de kommande månaderna. Skulle antalet börsintroduktioner minska kan det påverka M&A-marknaden positivt. Om något ska bromsa M&A-marknaden under nästa år så lär det var en omvärldsfaktor som vi kanske inte ser fullt ut för tillfället.”