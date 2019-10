Toppkockens goda bok släpps i ny variant

Boken innehåller som titeln avslöjar en del recept men är också enligt Lena Telander, pr- och eventansvarig på Hand in Hand, deras recept för förändring. Genom nära personporträtt får läsaren möta kvinnor i Kenya som utbildats av Hand in Hand. Boken trycktes först upp i 100 exemplar och var en gåva för de som donerade mer än 50.000 kronor till organisationen. Den första utgåvan har hittills inbringat nästan 2,5 Mkr i donationer.

”Den första utgåvan var väldigt exklusiv, men nu vill vi göra den tillgänglig för fler. Så vi har gjort en fin pocketvariant”, säger Lena Telander, pr- och eventansvarig på Hand to hand.

Pocketvarianten lanseras i samband med fotoutställningen ”I'm a business woman” som visas för allmänheten på Volvo Studio i Kungsträdgården mellan den 11 och den 31 oktober. Hand in Hand är verksamma i Afghanistan, Indien, Kenya och Zimbabwe. De har också samarbeten med partnerorganisationer i Myanmar och Kambodja. Bilderna i boken är tagna av fotografen Lena Granefelt och utställningen visar ett urval av bilderna från boken plus ett antal andra som hon tagit under resor till Kenya tillsammans med Hand in Hand och Paul Svensson.