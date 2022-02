Toppchefer sålde aktier efter interna utredningen

Innehåll från RAFZ Annons

Efterfrågan på återbrukade möbler är stor vilket har lett till att RAFZ Kontorsmöbler har sedan starten 2016 expanderat snabbt. Visionen är att skapa framtidens hållbara arbetsplatser med nutidens kontorsmöbler och samtidigt ta hänsyn till jordens resurser. Erika van de Wetering, inredningsdesigner på RAFZ, berättar om hur deras koncept och breda kompetens hjälper kunder med allt från projektplanering, design och logistik till utförande och montering på plats.

– Vi har framför allt märkesmöbler av hög kvalitet som håller upp till tjugo år, men som ett företag har valt att byta ut efter kanske tre år. Sedan är vårt utbud så mycket bredare än enbart skrivbord och stolar. Hos oss finns allt från möbler till loungen, matsalen och konferensrummet samt bildskärmar, projektorer och till och med biljardbord. Vi har oftast precis det som kunden behöver och kan med hjälp av våra samarbetspartners bemöta kundens önskan om funktion, design och kvalitet på ett hållbart sätt.

Beräkningsverktyg för klimatsmarta val

Produktionen av nya kontorsmöbler i Sverige beräknas, enligt RISE, bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2e-ekvivalenter per år. Att återbrukade möbler är en framtidsinvestering beror inte bara på den positiva miljöaspekten, utan även att det rör sig om högkvalitativa möbler som säljs vidare för ett mycket lägre pris.

– För varje återbrukad möbel som köps spar man in vad den hade kostat i CO2e-utsläpp att nytillverka. I vår webbshop finns ett CO2e beräkningsverktyg som hjälper företag och privatpersoner att se ungefär hur mycket CO2e-utsläpp varje möbeltyp spar in när de köper återbrukat istället för nytt. Vi utfärdar även diplom till företag för deras totala positiva miljöpåverkan genom att ha valt återbrukade möbler. I ett projekt har exempelvis SPP sparat in 100 ton CO2e vilket motsvarar utsläppet från en bil som kört 10 varv runt jorden.

Hållbart och ekonomiskt på hemmakontoret

Många företag erbjuder idag hybrida arbetsplatser. Det kan innebära att den stora kontorslokalen skalas ner och att de anställda växlar mellan helt eller delvis att jobba från ett eget hemmakontor. För att tillmötesgå de förändrade behoven med möbler som är ekonomiskt, ergonomiskt och ekologiskt hållbara har RAFZ Kontorsmöbler exempelvis tagit fram färdiga kit för hemmakontoret.

– Vi ser behovet av att både bistå med hjälp till företag som flyttar till nya lokaler och till de som hjälper sina anställda att skapa hållbara hemmakontor.

Nytt lager cirka 35 minuter från T-centralen

Under våren 2022 öppnar RAFZ Kontorsmöbler ett lager vars storlek möjliggör ett ännu bredare sortiment som snabbt är redo för leverans.

– Det nya lagret på mer än 5000m2 och 17m i takhöjd tar oss till nästa nivå och innebär utöver ett stort utbud och korta ledtider för leverans att vi kommer kunna ta in alla fina möbler som företag vill sälja till oss och därigenom ha ett ännu större erbjudande till kunden.

