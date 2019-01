Toppchef sätter svårslaget pensionsrekord

Enligt tidningen Bild am Sonntag kommer Dieter Zetsche få den högsta pensionen som hittills betalats ut av ett tyskt bolag. Tidningen uppger att Daimler-chefen får 4.250 euro per dag, motsvarande 44.000 kronor. Det tidigare pensionsrekordet har Volkswagen-toppen Martin Winterkorn som har en pension värd 3.100 euro per dag.

Dieter Zetsche är van vid stora ersättningar, senaste året tjänade han 8,6 miljoner euro, nästan 90 miljoner kronor.