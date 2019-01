Tomt i böndernas plånböcker efter torkan

Per Wendler, krav-bonde utanför Linköping med nötkreatur och växtodling och ledamot i LRF:s regionstyrelse i sitt område, konstaterar att verkligheten kommer ifatt bönderna nu efter sommarens torka.

”Likviditeten i företagen är bekymmersam. Det gäller både växtodlare och djurföretag. Växtodlarna har fått in mindre pengar när skördarna var små, och djurbönderna har fått lov att köpa foder. Dessutom är det slaktköer på många håll, och då tvingas de mata färdigvuxna djur utan att få in mer pengar”, förklarar han.

De flesta djurbönder verkar dock klara av att skaffa mat till sina djur, tror han.

”Vi upplever att de flesta kommer att reda ut det tack vare den sista skörden som blev god. Men det finns förstås enskilda företag som har det svårt”, säger Per Wendler.

Anders Drottja, krisberedskapsansvarig inom LRF, ger samma lägesbild för hela landet som Per Wendler i Östergötland talar om. Bönderna klarar sig hyfsat när det gäller att skaffa foder, men det är värre med företagens kassaflöden. Många har helt enkelt fått in för lite pengar, och snart ska nytt utsäde köpas in.

I somras, då Sverige dallrade i hettan, lovades hjälp från alla håll till drabbade bönder. Också från bankernas sida.

”Vi är fullt medvetna om böndernas kassaproblem. Det är inte säkerheten som är bekymret, utan kassaflödet”, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk hos Swedbank och Sparbankerna.

Nu börjar kassorna att sina, och i mars–april är det stora utgifter som väntar i och med att vårbruket sätter i gång.

”Då kommer pengarna att vara slut för många. Vår bedömning är att råvaruleverantörerna kommer att få ta smällen, men vi försöker dra vårt strå till stacken”.