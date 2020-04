Tomas Eneroth öppnar för att säkra fler flyglinjer

Det dryga trettiotalet regionala flygplatser hade krisande ekonomier redan före corona och för många kommuner har flygplatsen varit ett tungt ekonomiskt ok att bära. Nu går krisen in i ett nytt skede, inte minst då BRA ställer in allt inrikesflyg och SAS endast trafikerar fyra destinationer från måndag.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) medger att det är en tuff situation för landets regionala flygplatser, men det nya miljardtillskottet till kommunerna häromdagen borde kunna räcka även till de kommunala flygplatserna, anser han.

Men det var inga öronmärkta pengar?

”De är generella medel till såväl äldreomsorg som vård, skola och lokala flygplatser - och för den delen kollektivtrafiken”, säger han

Sara Lundberg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Arvidsjaur. Kommunens flygplats försörjer betydligt fler kommuner, påpekar hon, och är en förutsättning för den biltestindustri, som omsätter drygt en miljard per år i regionen. De senaste fem åren har kommunen tvingats skjuta till runt 4,5 Mkr om året till sin flygplats. Det senaste tillskottet från regeringen motsvarande för kommunens del 6,4 Mkr.

Vad hade du sagt om du hade haft finansministern i luren i stället för mig?

”Trygga flygförbindelserna.”

Men ni har precis fått pengar?

”De har de andra kommunerna också fått, men jag ser ingen särskild pott för flyget”, säger hon och pekar på att kommunen har andra stora åtaganden.

Till skillnad från många andra regionala flygplatser har Jönköping viss trafik kvar i form av fraktflyg. Ägartillskottet från kommunen har pendlat mellan 12 och 25 Mkr över tid.